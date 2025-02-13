きょうは冬型の気圧配置が強まった影響で、全国的に強い北風が吹いています。強風によって工事現場の足場が崩れたほか、あおられて転倒するなど、けが人も出ています。記者「正午すぎの千葉市です。その場に立っていられないほど強い風が吹いていて、街路樹も大きく揺れているのがわかります」千葉市のきょうの最大瞬間風速は26.2メートル。あまりの強風に倒れてしまう人も。歩くことすら、ままならない状況です。「すごいです。前