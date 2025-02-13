【ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい】 2月21日～3月10日 開催予定 会場：神奈川県横浜市「MARK IS みなとみらい」1階 グランドガレリア 神奈川県横浜市にある「MARK IS みなとみらい」の1階グランドガレリアにて、イベント「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」が2月21日から3月10日の18日間限定で開催される。 また、同5階 特設会場