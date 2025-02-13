¡Ú¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×162ÏÃ¡Û 2·î18Æü ¸ø³«Í½Äê 2·î12Æü¡¢ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×162ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 162ÏÃ¤ÏÍè½µ2·î18Æü¹¹¿·Í½Äê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤ª¤Í¤¨¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢¢¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×¸ø¼°X ⋱ ¼¡²ó¤Î #ËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä ⋰ &#10024