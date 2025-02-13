創建エース [東証Ｓ] が2月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は5.2億円の赤字(前年同期は7億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の3.6億円の黒字→6.4億円の赤字(前期は15億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終