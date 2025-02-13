韓国で女性議員を鈍器で10回以上殴打した中学生に、1審で執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。【写真】女子アナ出身の議員「和解の意思はない」2月13日、ソウル中央地裁刑事26部（イ・ヒョンギョン部長判事）は、特殊傷害などの容疑で裁判にかけられたA君（15）に対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、保護観察を命じた。裁判所は「被害者の頭部を鈍器で何度も殴打し傷害を負わせた点を考慮すると、犯行の手口や負傷部位の程度