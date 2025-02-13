JRAの北村友一騎手（38）が13日までに更新された「カンテレ競馬」の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。今年のクラシック最有力候補のクロワデュノールの強さについて語る場面があった。今回は、カンテレの競馬番組「競馬BEAT」のMCを務める元櫻坂46で女優・タレントの菅井友香が聞き手のインタビュー対談が実現した。ホープフルSを無敗3連勝で初G1制覇そして2024年度JRA賞最優秀2歳牡馬に輝いたクロワデュノール。北村友に