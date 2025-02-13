吉本新喜劇座員の内場勝則（64）と未知やすえ（61）夫妻が33回目の結婚記念日を迎え、未知が13日までに自身のインスタグラムで報告。祝福の声が寄せられた。未知は「2025年2月11日建国記念日33回目の結婚記念日でした」と報告。「約束もせず、私は祇園花月終わり内場君はお稽古終わり時間が合ったのでご飯食べに行けました！」と、テーブルを挟んで向かい合う夫妻の写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「ラブ