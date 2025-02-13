MLB・エンゼルスは日本時間13日、アリゾナ州テンピでキャンプイン。アストロズからFAとなり、3年総額6300万ドル(約97億円)でエンゼルスに移籍した菊池雄星投手が、初日を振り返りました。慣れ親しんだ背番号16ですが、これまでなじみのなかった赤いユニホーム姿に「（周りから）どう見えるのかなって気持ちの方が大きいです」と話した菊池投手。それでも早速ブルペンに入ると、「（感触は）初日にしてはよかった。対戦しないと得ら