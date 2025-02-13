到着したフランス空母打撃群のフリゲート艦＝13日午前、沖縄県うるま市の米海軍施設ホワイトビーチフランス海軍が保有する唯一の空母シャルル・ドゴールが太平洋まで展開し、艦隊の一部の護衛艦と補給艦計2隻が13日、沖縄県うるま市の米海軍施設ホワイトビーチに寄港した。フランス空母の太平洋展開は1960年代以来。中国が海洋進出を強めるインド太平洋地域の安定確保に寄与する狙いだ。原子力艦の空母自体は寄港しない。寄港