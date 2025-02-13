台湾の中部・台中市にある百貨店「新光三越」で爆発があり、4人が死亡し、1人が心肺停止の状態です。【映像】騒然とする現場の様子現地時間の13日午前11時半ごろ、「新光三越」で爆発が発生しました。消防の発表によりますと、建物の12階でガス爆発が起きたとみられ、4人が死亡し、1人が心肺停止の状態です。ほかに7人が負傷し、病院に運ばれました。また、日本人の被害は確認されていないということです。地元メディアの報