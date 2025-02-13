Nobuhiro Kubo¡ÎÅìµþ£±£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Û¥ó¥À¤¬£±£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£´¡¼£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¡Ê¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ£µ¡¥£¹¡óÁý¤Î£±Ãû£±£³£¹£¹²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÊÆóÎØ»ö¶È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î»ÍÎØ¼ÖÈÎÇä¸º¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡££²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢£±Ãû£´£²£°£°²¯±ß¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡££É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£²£°¿Í¤ÎÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ£±Ãû£´£³£¹£°²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÄÌ´ü¤ÎÆóÎØ¼ÖÈÎÇä¤Ï²áµî