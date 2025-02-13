【モデルプレス＝2025/02/13】フリーアナウンサーでタレントの森香澄が13日、都内で行われたカラコンブランド「meilly」新商品発表会に出席。バレンタインデーの思い出を明かした。【写真】森香澄、色白美脚際立つミニ丈コーデ◆森香澄、バレンタインの思い出明かすこの日、“大人ガーリーコーデ”とし、ピンクを基調とした衣装で登場した森。フリルのミニスカートからは美しい脚がスラリと伸びている。14日のバレンタインデーにち