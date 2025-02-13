¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/13¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKoki,¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ ¿Íµ¤K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Koki,¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCOACH¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Koki,¡£Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬