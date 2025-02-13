ソフトウェアエンジニアのEli Lipsitz氏が、ゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンスのカートリッジを差し込めるハンドヘルド端末「GAME BUB」を製作しました。設計図等はGitHubで公開されています。Game Bub: open-source FPGA retro emulation handheld | Eli Lipsitzhttps://eli.lipsitz.net/posts/introducing-gamebub/Game Bub demo - YouTube「GAME BUB」の見た目はこんな感じ。裏面にゲームボーイアドバ