ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」が１１日にクランクアップし、主演の女優・橋本環奈が１３日、ＮＨＫ大阪放送局を通してコメントを発表した。昨年３月２３日にクランクインし、今年２月７日にスタジオでの撮影が終了。放送は３月２９日まで。コメントは以下の通り。＊＊＊クランクアップ用につくられた「おむすび」のダイジェスト映像を見て、涙、涙のシーンや、笑い合う日常のシーンなど、このスタジオで本当にたく