ラッパーの般若が主演するABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』最終話が、きょう13日午後11時から放送される。それを前に、あらすじと場面写真が公開された。【動画】『MOGURA』最終話予告！ラッパーvs市長”正義を勝ち取るのは？本作はラッパーの漢 a.k.a. GAMIから3年前に聞いた実話を基に企画された。ラップスキルのある警察官が、覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラッパー集団に潜入捜査を行った