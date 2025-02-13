ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)から、カップアイスの新作アソートボックス「世界のデザート セレクション(コーヒーグラニータ・苺のブランマンジェ・ニューヨークチーズケーキ)」が登場。2025年3月11日(火)より期間限定で全国発売される。世界のデザートをアイスクリームに！新作アソートボックス「世界のデザート セレクション(コーヒーグラニータ・苺のブランマンジェ・ニューヨークチーズケーキ)」は、世界中のデザートの中