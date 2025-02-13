バーバリー ビューティ(BURBERRY BEAUTY)が、2025年日本上陸。2025年2月26日(水)東京・伊勢丹新宿店での先行発売を皮切りに、〓島屋大阪店、西武池袋本店での展開も予定している。バーバリー ビューティ再び日本へ2015年、資生堂が手掛けるコスメブランドとして「バーバリー ビューティ ボックス(BURBERRY BEAUTY BOX)」がスタート。三越銀座店、阪急百貨店うめだ本店など全国に店舗を広げていたが、2017年、惜しまれつつも国内全