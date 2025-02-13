ラッパーの般若が主演するABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』最終話が13日に放送される。それを前に主人公・伊弉諾を演じた般若を始め、伊弉諾が潜入したラッパー集団「9門」のメンバーのJin Dogg、G-k.i.d、Red Eye、CYBER RUIのクランクアップコメントが公開された。【動画】『MOGURA』最終話予告！ラッパーvs市長”正義を勝ち取るのは？本作はラッパーの漢 a.k.a. GAMIから3年前に聞いた実話を基に企画され