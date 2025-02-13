Ritsuko Shimizu［東京１３日ロイター］ - ソニーグループは１３日、２０２５年３月期の連結営業利益予想（国際会計基準）を１兆３３５０億円（前年比１０．４％増）へと上方修正した。従来予想は１兆３１００億円だった。ゲーム＆ネットワークサービス分野の上振れが寄与した。上方修正は今期２度目となる。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト２５人のコンセンサス予想の平均値１兆３６７４億円をやや下回った。ゲーム＆ネットワー