ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONがプロデューサー（PD）のキム・テホと手を組んで復帰を知らせた。【写真】G-DRAGON、2月25日に新ALリリース決定2月13日、初回放送を控え、G-DRAGONの冠番組『Good Day』の制作発表会が開催された。『Good Day』は来る2月16日に韓国で放送される。同番組にはバラエティ番組『無限に挑戦』のキムPDが古巣のテレビ局MBCに復帰し、演出を担当した。『Good Day』は、G-DRAGONがさまざまな