【モデルプレス＝2025/02/13】女優の永野芽郁が13日、都内で開催されたサントリー ハイボール缶戦略説明会＆トリス新CM発表会に出席。家飲み事情を明かした。【写真】永野芽郁、ミラノで見せたへそ出しスタイル◆永野芽郁、ハイボールのおつまみは？「トリス」ブランドでは15年ぶりの新ヒロインに就任し、自身にとって初の酒類CMに出演となった永野は、鮮やかな赤のドレスで登場。『トリス ハイボール』のおつまみは何がいいかとい