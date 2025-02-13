お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60歳）が、2月13日に放送された情報番組「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に出演。60代に入り、「今までやってきたことがどんなふうになるのかな、とか、でもまだ他にもやりたいことがあるから、これをどう融合するのかが楽しみ」と語った。2月13日で60歳、還暦を迎えた南原清隆を祝う「ナンチャンと一緒にやりたいことツアー」が行われ、歴代のメンバーと共に様々なロケが行われ