£±£²Æü¡¢¤Ê¤¾¤Ê¤¾Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ÔÌ±¡£¡ÊÉð°Ð»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿î¹ÆòÀô¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð°Ð»³2·î13Æü¡ÛµìÎñ1·î15Æü¤Î¸µ¾¬Àá¤ò·Þ¤¨¤¿12Æü¡¢Ãæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÉð°Ð»³»ÔÊ¸²½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦´Ñ¸÷¶É¤¬»ÔÆâ¤ÎÎóÇ«¡Ê¥ì¡¼¥Ë¥ó¡Ë¸ø±à¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½ËÆü¡¦¸µ¾¬¡×¤Ê¤¾¤Ê¤¾Âç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Éð°Ð»³´ØÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Âç²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££±£²Æü¡¢¤Ê¤¾¤Ê¤¾Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ÔÌ±¡£¡ÊÉð°Ð»³¡á¿·²Ú¼Ò