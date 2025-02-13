¤ª»¶ÊâÃæ¡¢Î©¤Á¤Ä¤¯¤¹¼Æ¸¤¤µ¤ó¤Î´Ý¤¤Æ¬¤Ë¡¢¤·¤º¤«¤ËÊ´Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¤³¤ó¤¬¤êÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ëº½Åü¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¡ÖX¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û´°À®¤·¤¿¼Æ¸¤¤Î¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡×¤ò¸«¤ë¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¸¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤Ë°¦¸¤¤ÎÆ°²è¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Æ¸¤¤Õ¤¦ÂÀ¡×¡Ê@fufufufufu_ta¡Ë¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÍÈ¤²¥Ñ¥ó¾Ð ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ