¶á½ê¤ÇÊìÇ­¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿À¸¸å3¥«·î¤Û¤É¤Î»ÒÇ­¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥­¥¸Çò¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¤¢¤º¤­¡×¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ä¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¡È¥¤¥±¥Ë¥ã¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿X¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦µ´Ý¦Ý¨¤µ¤ó¡Ê@geratoni0718¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¤Î¤³¤È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤Ç¡¢ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬TNR³èÆ°¡Ê¢¨¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Trap¡ÊÊá¤Þ¤¨¤ë¡Ë¡¢Neuter¡ÊÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¡Ë¡¢Return¡Ê¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹