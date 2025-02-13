俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が、11日にクランクアップした。【写真】渡辺直美が”鬼ギャル”に!? 衝撃プリクラを公開今作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャルが、人々の健康を支える栄養士となり、現代人が抱える問題を“食の知識とコミュ力