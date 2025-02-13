女優の橋本環奈（26）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日にクランクアップした。朝ドラ通算111作目。栄養士を目指し、まだ身近で少し懐かしい「平成時代」をたくましく突き進むヒロイン・米田結（よねだ・ゆい）や仲間たちをユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。2024年3月23日にクランクイン。今年2月7日にスタジオでの撮影を終了し、11日にクラ