西武は、4月18日〜4月20のソフトバンク3連戦（ベルーナドーム）を「ライオンズ75周年シリーズ」として開催する。20日のイベントゲストとして、TRFのYU−KIの来場が決定したと発表した。YU−KIは、1992年に小室哲哉プロデュースのもと、テクノ・レイヴ・ユニット「trf」のメンバーとして活動を開始。1993年2月にシングル「GOING2DANCE」でCDデビューし、ヴォーカル・ダンサー・DJという編成は今も色褪せることなく、その圧倒