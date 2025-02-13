法廷内の秩序を維持する「法廷警察権」を巡り、再審無罪が確定した袴田巌さんを支援する意思を示すバッジや、多様性を表すレインボー柄の靴下などの着用を裁判長が認めなかったのは権利の乱用だとして、弁護士ら3人が国に計330万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が13日、東京地裁であり、国側は請求棄却を求めた。提訴したのは、袴田さんの主任弁護人を務めた小川秀世弁護士や支援団体代表のほか、性的マイノリティーの研