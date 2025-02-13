元日本、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者の井上浩樹（３２）＝大橋＝が１３日、都内で会見し、３月３１日に東京・後楽園ホールで行われる「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１３２」で１年１か月ぶりの再起戦に臨むことを発表した。メインイベントの６７キロ契約８回戦で、ミハイル・レスニコフ（ロシア）と対戦する。井上は昨年２月、ＷＢＯアジアパシフィッ