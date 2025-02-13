浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１３日、Ｊ１開幕戦の神戸戦（１５日・ノエスタ）に向けた会見に臨んだ。２連覇中の王者に挑む一戦を前に「今はみんな、早くプレーしたくてたまらない状態。神戸は日本のベストだと言えるチーム。チャンピオンとの対戦ですが、勝利でいいスタートを切りたい。１２０パーセントの力を出し切ることが重要」と、落ち着いて言葉をつないだ。１度目に指揮を取った２３年はＡＣＬを制覇した指揮官。