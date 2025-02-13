江藤拓農水相は１月15日から17日にかけて中国・北京を訪れ、中国税関総署の王令浚副署長、韓俊農業農村相とそれぞれ会談した。日本の農水相が中国を訪問したのは、2019年4月の吉川貴盛氏以来約4年9カ月ぶり。江藤氏は17日の韓氏との会談で、日本産牛肉の輸出再開に必要な協定の早期発効に向けて意思疎通を継続することで一致した。 中国は日本でBSE（牛海綿状脳症）が発生したことから、01年以降、日本産牛肉の輸入を禁止。両