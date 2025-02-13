17:40¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é 18:00¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡ÖOdd Lots¡×½Ð±é ECB·ÐºÑÊó¹ð 14Æü 2:00¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¸øÅªÄÌ²ß¶âÍ»µ¡´Ø¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊOMFIF¡Ë¤Ç¹Ö±é 3:00ÊÆ30Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê250²¯¥É¥ë¡Ë ÊÆ°õ¼óÇ¾²ñÃÌ ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤Ø ¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢UAE¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òË¬