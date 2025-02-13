¡Ú±Ñ¹ñ¡Û ·î¼¡£Ç£Ä£Ð¡Ê12·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó-0.4%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-2.0%Á°²ó-1.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¡Ê12·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-2.0%Á°²ó-1.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê12·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ-185.0²¯¥Ý¥ó¥ÉÁ°²ó-193.11²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê¾¦ÉÊËÇ°×¼ý»Ù) Í½ÁÛ-41.0²¯¥Ý¥ó¥ÉÁ°²ó-47.57²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê