女優橋本環奈（26）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」が11日、クランクアップした。NHK大阪放送局が13日、発表した。橋本は同局を通じ、「クランクアップ用に作られた『おむすび』のダイジェスト映像を見て、涙涙のシーンや、笑い合う日常にシーンなど、このスタジオで本当にたくさん撮影したことを思い出して感涙しておりました」と感想。同局によると、スタジオでの撮影は7日に終了したという。続けて「私は、米