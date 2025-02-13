１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円１７銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭弱のドル高・円安となっている。 米労働省が１２日公表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回る伸び率となり、同日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１５４円８０銭まで上伸した。ただ、この日の東京市場では円安による輸入物価の上昇が国内のインフレ上振れにつながる