ＪＵＫＩ＝後場躍動。午後１時ごろに発表した２４年１２月期連結決算が、売上高９５１億８５００万円（前の期比０．５％増）、営業損益９億６２００万円の赤字（前の期２６億９９００万円の赤字）となり、従来予想である営業損益１６億円の赤字を上回って着地したことに加えて、２５年１２月期業績予想で売上高１０５０億円（前期比１０．８％増）、営業利益２０億円と３期ぶりの営業黒字転換を見込むことが好感されている。工業