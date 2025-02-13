ソディックが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した２４年１２月期連結決算が、売上高７３６億６８００万円（前の期比９．７％増）、営業利益２２億３１００万円（前の期２８億１９００万円の赤字）と大幅黒字転換したことに加えて、２５年１２月期は売上高７７４億円（前期比５．１％増）、営業利益４３億円（同９２．７％増）と大幅増益を見込むことが好感されている。 前期は、中華圏で工作機械を中心に