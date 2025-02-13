「尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾審判について、憲法裁判所はどのような決定を下すべきだと思いますか」【注目】“一騎打ち”で李在明を上回る支持率を得た人物とは？このような質問に対し、中道層の約7割が「弾劾を認め、大統領を罷免すべきだ」と答えたという世論調査の結果が2月13日に発表された。一方、保守層を対象にした調査では正反対の結果が出ており、政治的な立場によって尹大統領の弾劾に対する意見が大きく分