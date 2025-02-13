£È£Ù£Õ£Ç£Á£Ð£Ò£É£Í£Á£Ò£Ù£Ã£Á£Ò£Å [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ37.1¡óÁý¤Î6.3²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î8.8²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï3Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î68.7¡ó¤ò¾å²ó¤ë71.9¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.000¡ó¤Î2.5²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤