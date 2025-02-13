「Number_i」の平野紫耀（28）が13日、都内で行われた、新「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」発表＆WEB CM披露会見に出席した。【写真】Number_iの平野紫耀の笑顔が…昨年、「アジアン アンバサダー」を務めた平野が、新「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」に躍進。世界中で活躍するYSLアンバサダーと並び、グローバルな活動を行っていくという。明日14日から発売されるYSL BEAUTY のYSL BEAUTY SPRING 2025