Microsoftは2月11日(米国時間)、「2025 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例)｜MSRC Blog｜Microsoft Security Response Center」において、複数の製品の脆弱性に対処する2025年2月のセキュリティ更新プログラムをリリースしたと発表した。修正された脆弱性は63件に上り、すでに攻撃への利用が確認されている脆弱性も2件含まれている。これら脆弱性を放置すると、遠隔から任意のコードを実行されたり、管理者権限を奪われた