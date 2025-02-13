巨人の一軍が第３クール３日目の１３日、宮崎での春季キャンプを打ち上げた。阿部監督を筆頭にコーチ陣、ナイン、関係者らがマウンド付近に円陣をつくると、地元・宮崎出身の戸郷翔征投手（２４）が手締めを務めた。マイクを通して「皆さま、宮崎キャンプ、お疲れさまでした。まずはじめに裏方さん、そして関係者の皆さま、サンマリンスタジアムの関係者の皆さまのおかげで、より良いキャンプが送れました。本当にありがとうご