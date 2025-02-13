あす14日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして国生さゆり、澤部佑（ハライチ）、野呂佳代、本田真凜、森香澄が登場。本田はバレンタインのこだわりを明かす。【写真】森香澄が義理チョコの正しい配り方＆ホワイトデーの正しいお返しを提唱！本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタートした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し