「ＬＩＮＥマンガが日本で支配的な漫画サービスになった」漫画プラットフォーム「ＬＩＮＥマンガ」を運営するライン・デジタル・フロンティア（ＬＤＦ）の金信培（キム・シンベ）代表理事（ＣＧＯ）は１２日、東京品川区ＬＤＦオフィスで開かれた記者懇談会でこのように語った。ＬＤＦはネイバー（ＮＡＶＥＲ）ウェブトゥーンの親会社であるウェブトゥーンエンターテインメント所有の日本法人だ。金代表は「２０２４年５月ＬＩＮＥ