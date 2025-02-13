講義中に「旧日本軍慰安婦は自発的な売春」という発言をして起訴された柳錫春（リュ・ソクチュン）元延世大教授（７０）が大法院（最高裁）で最終無罪宣告を受けた。大法院は１３日午前、名誉毀損容疑で起訴された柳元教授に対する上告審ですべての上告を棄却した。大法院は「原審の判断に名誉毀損罪成立に対する法理誤解の問題はない」と明らかにした。柳元教授は２２０１９年９月、社会学科専攻科目「発展社会学」の講義中、「日