[caption id="attachment_1291571" align="aligncenter" width="448"] *商品画像はイメージです[/caption]一刻堂が正規販売代理店として、イタリアの2大老舗ブランドである「NANIS」と「Leo Pizzo(レオ・ピッツォ)」のデザイナーズコレクションを時計宝飾ブティックコントワーヌにて2月14日(金)〜16日(日)の3日間限定で展示販売。「〜バレンタインを彩るイタリアンジュエリーの祭典〜」を開催する。2大老舗至高のイタリアンジュエ