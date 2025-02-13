バイエルン女子のMF谷川萌々子が圧巻のパフォーマンスを見せた。現地２月12日に開催されたDFBポカールの準々決勝で、バイエルンは千葉玲海菜が所属するフランクフルトと対戦し、４−１で勝利を収めた。この一戦に、９日のホッフェンハイム戦（３−１）でバイエルンデビューを果たしたばかりの谷川はベンチスタート。１点ビハインドの85分からピッチに立つ。その後、チームが90分に同点ゴールを奪い、１−１のまま延長戦に