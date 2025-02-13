NTTと英国ランカスター大学の研究チームは、光の「負」の屈折を引き起こす新たな方法を発見した。これを活用することで、物体を見えなくする光学迷彩技術や回折限界を超えて光を集光するスーパーレンズなど、負屈折技術の更なる探求や開発に導く新たなアプローチを提供できるとしている。この研究成果は、2月12日に英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。 従来は、光の負の屈